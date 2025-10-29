Lichtkunstwerk met dijkgedicht zweeft binnenkort boven de Amstel

Regio – “De Amstel spreekt en waarschuwt”. Ter ere van 500 jaar Amstelland geeft Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) dit jaar het woord aan het water. Rapper en dichter Willem de Bruin schreef een indringend dijkgedicht dat vijf eeuwen watergeschiedenis omarmt en tegelijk een waarschuwing afgeeft voor de toekomst. Het gedicht is van 5 tot en met 11 november zichtbaar als lichtprojectie in nevel boven de rivier bij Ouderkerk aan de Amstel.

Onthulling aan de Amstel

“Zeeën stijgen harder dan woorden,” schrijft Willem. “Wie niet luistert hoort straks alleen het klotsen van spijt.” De onthulling van het hele gedicht vindt plaats op woensdag 5 november om 19.00 uur bij Café Heisa in Ouderkerk aan de Amstel en is open voor publiek. Tijdens deze avond draagt Willem de Bruin zijn dijkgedicht live voor. Tegelijkertijd verschijnen zijn woorden als lichtprojectie in een sluier van mist boven de rivier: een schouwspel waarbij het lijkt alsof de Amstel zelf spreekt. Wie de onthulling mist, kan het kunstwerk nog tot en met 11 november elke avond na zonsondergang bewonderen vanaf het plein bij Amstelzijde 41.

500 jaar waterveiligheid in Amstelland

Met het dijkgedicht viert Waterschap AGV niet alleen vijf eeuwen waterbeheer, maar benadrukt het ook het belang van sterke dijken in een veranderend klimaat. Het water spreekt als beschermer en als dreiging: het draagt stormen, maar waarschuwt ook voor stijgende zeeën en hevigere regenval. “Sterke dijken zijn essentieel voor onze veiligheid,” licht Arjan van Rijn, bestuurder bij Waterschap AGV toe. “Met het gedicht van Willem de Bruin geven we het water een stem en laten we zien dat zorg voor dijken ons allemaal aangaat.”

Op de foto: Lichtkunstwerk met dijkgedicht van Willem de Bruin zweeft binnenkort boven de Amstel. Foto: aangeleverd.