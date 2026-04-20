Spectaculaire Girls’ Day in de regio

Regio – De technische sector heeft kennisgemaakt met een flinke dosis nieuw talent. Tijdens Girls’ Day ruilden meiden van verschillende middelbare scholen hun klaslokalen in voor de indrukwekkende werkplaatsen en projectlocaties van lokale bedrijven. Van het besturen van graafmachines tot precisie-metaalwerk: de meiden lieten zien dat zij de toekomst van de sector in handen hebben.

Met veiligheidsschoenen aan en de veiligheidsbril op de neus doken meiden diep in de wereld van techniek, bouw en infra. In een gezamenlijk initiatief openden Stieva Metaal (Aalsmeer), Koninklijke De Vries Scheepsbouw (Aalsmeer), ReVe Infra en Tuinaanleg (Mijdrecht), Omefa (Nieuwkoop), De Lange Houttechniek (Nieuwveen) en UBA (Uithoorn) hun deuren om te laten zien hoe innovatief en veelzijdig het technische vakgebied voor meiden is.

Van superjachten tot 3D-modellen

Bij alle bedrijven was de beleving groot. Bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw Aalsmeer werd de wereld van de luxe jachtbouw bewonderd terwijl de meiden bij Stieva Metaal de krachten van staal ontdekten. Bij De Lange Houttechniek maakten de leerlingen zelf een klein kozijn, bij UBA stonden ze met hun neus bovenop een bouwproject en bij Omefa in Nieuwkoop werd het proces van kunststoftechniek ontrafeld. “Het is bizar hoe groot die machines zijn”, vertelde een van de meiden die daar op bezoek was. “Ik vond het geweldig om te zien hoe een computertekening uiteindelijk een echt onderdeel wordt.”

Handen uit de mouwen bij ReVe

Bij ReVe Infra en Tuinaanleg in Mijdrecht was geen tijd om stil te staan; daar werd écht werk verzet. De leerlingen maakten kennis met het hoveniers- en grondwerk door zelf een professionele plantenbak te vullen en een strak straatje te leggen. Het hoogtepunt was voor velen het besturen van een kraantje waarbij een draadpen met veel precisie in de opening van een pylon moest worden geprikt. “Ik had nooit gedacht dat ik vandaag een kraantje zou besturen”, vertelt een van de meiden enthousiast. “Het lijkt makkelijk, maar je moet echt goed focussen. Het is superleuk om zo buiten bezig te zijn en direct resultaat van je werk te zien.”

Ruimte voor talent

Met deelname aan de landelijke Girls’Day van VHTO laten de regionale bedrijven zien dat technische beroepen voor iedereen toegankelijk zijn. Deze dag heeft tot doel om de beroepsbeelden van de meiden te verrijken; door hen zelf te laten ervaren hoe veelzijdig de sector is, worden vastgeroeste patronen doorbroken. Zo’n dag bewijst dat deze jonge talenten met hun frisse blik en creatieve oplossingen een onmisbare versterking vormen voor de wereld van technologie en innovatie. Het is duidelijk: na dit kijkje achter de schermen is de techniekwereld een flink aantal toekomstige vakvrouwen rijker.

Meiden aan de slag bij technische bedrijven tijdens Girls’Day. Foto: aangeleverd.