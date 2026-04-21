Sloop Prinses Beatrixlaan maakt ruimte voor sociale woningen

Uithoorn – De sloopwerkzaamheden aan de Prinses Beatrixlaan in Uithoorn zijn 15 april officieel gestart. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de herontwikkeling van dit deel van de Oranjebuurt. Op de plek van de huidige woningen komen 24 nieuwe sociale huurwoningen terug, in de vorm van beneden- en bovenwoningen die passen bij het karakter van de wijk.

Gefaseerd

De sloop vindt gefaseerd plaats. Bij een deel van de woningen is vastgesteld, dat vogels daar nesten hebben gebouwd. Met het oog op natuurbescherming worden deze woningen voorlopig niet gesloopt. Dit betekent dat de sloopwerkzaamheden tijdelijk worden onderbroken en dat de slopers mogelijk voor een langere periode vertrekken. Zodra dit ecologisch verantwoord is, worden de werkzaamheden hervat.

Nieuwbouw sluit aan bij buurt

De nieuwbouw bestaat uit 24 sociale huurwoningen, bedoeld voor zowel kleine huishoudens als senioren. De woningen sluiten qua uitstraling en schaal aan bij de bestaande bebouwing. De benedenwoningen worden bijzonder geschikt voor ouderen, wat bijdraagt aan prettig en toekomstbestendig wonen in de buurt. Naast de woningen wordt ook het openbaar gebied opnieuw ingericht. Dit zorgt voor meer kwaliteit, groen en een betere leefbaarheid in de Oranjebuurt. “Met deze herontwikkeling verbeteren we niet alleen de woningen, maar ook de directe leefomgeving. Zo maken we de buurt prettiger en klaar voor de toekomst”, zegt Nicole de Vrij, Directeur Ontwikkeling en Zakelijk Beheer bij Eigen Haard.

Plannen

De plannen voor de Prinses Beatrixlaan maken deel uit van bredere afspraken tussen woningcorporatie Eigen Haard en de gemeente Uithoorn. Op 13 februari 2025 ondertekenden beide partijen intentieovereenkomsten voor de bouw van sociale huurwoningen aan zowel het Legmeerplein als de Prinses Beatrixlaan. Deze afspraken vormen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen en het ontwerp van de woningen en openbare ruimte. In dit kader is op 28 januari 2026 een informatieavond georganiseerd, waarin onder meer toelichting is gegeven op de sloopwerkzaamheden en de bouwwerkzaamheden.

Woningdruk verlichten

Wethouder Ferry Hoekstra over het belang van het project: “Iedereen verdient een betaalbare en passende woning. Met de start van deze sloop zetten we een concrete stap om de woningdruk in Uithoorn te verlichten en de doorstroming op gang te helpen.”

Ook wethouder Jan Hazen ziet de meerwaarde van de samenwerking: “Dit project laat zien hoe we samen met Eigen Haard investeren in duurzame oplossingen. We voegen niet alleen sociale huurwoningen toe, maar zorgen ook voor een aantrekkelijkere leefomgeving voor inwoners.”

Het project aan de Prinses Beatrixlaan is onderdeel van Vernieuwing Dorpscentrum Uithoorn. “De gemeente werkt al jaren aan de vernieuwing van dit gebied, met als doel een levendig, groen en goed bereikbaar centrum waar wonen, winkelen en ontmoeten samenkomen. Door woningbouw, een aantrekkelijk winkelgebied en veilige verkeersroutes te combineren in een samenhangend plan, wordt leegstand voorkomen en ontstaat ruimte voor verschillende doelgroepen.”

Nicole de Vrij en wethouders Hoekstra (links) en Hazen zijn klaar voor de start van de sloopwerkzaamheden aan de Prinses Beatrixlaan. Foto: Vincent Vink.