Koningsdag in Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel – Uithoorn en De Kwakel staan maandag 27 april volledig in het teken van Koningsdag. Vroeg beginnen, veel kinderen op straat en genoeg redenen om te blijven hangen.

Uithoorn

Traditiegetrouw start de dag in Uithoorn vroeg met de kinderrommelmarkt in het dorpscentrum. Tussen 07.00 en 13.00 uur nemen kinderen de Dorpsstraat, het Marktplein en de Wilhelminakade over met kleedjes vol speelgoed, boeken en vergeten schatten. Het is elk jaar weer het kloppend hart van Koningsdag in Uithoorn: ongepolijst, levendig en vooral van de kinderen zelf. Auto’s blijven deze ochtend buiten beeld, want het gebied wordt afgesloten om ruimte te maken voor handel, onderhandelingen en spontane gesprekken.

De Kwakel

Wie richting De Kwakel trekt, belandt in een dag die volgens een bijna ceremonieel schema verloopt. De ochtend begint om 09.30 uur met het versieren van fietsen, gevolgd door een rondje door het dorp en de officiële opening om 10.45 uur. Vanaf 11.00 uur barst het kinderprogramma los, met spelletjes, een zeskamp en activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Ook het klaverjassen krijgt traditioneel een plek, net als de vrijmarkt die om 13.00 uur start op het Dorpsplein.

In de middag verschuift het accent geleidelijk van spel naar samenzijn. Er staat pannavoetbal op het programma en een klassiek Koningsspel, waarna de dag muzikaal wordt voortgezet. Vanaf 15.30 uur zorgt livemuziek op het Dorpsplein voor de overgang naar een meer ontspannen, volwassen Koningsdag, die rond 18.30 uur officieel wordt afgesloten.

Verkeersregelaars

Om iedereen veilig te laten genieten van Koningsdag, wordt in Uithoorn een aantal straten tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het gaat om Prinses Irenelaan, Dorpsstraat, Marktplein, Koningin Julianalaan (tussen Prins Clausstraat en Marktplein) en Wilhelminakade (tot aan de Stationsstraat). De afsluitingen worden aangegeven met borden en dranghekken. Er zijn gecertificeerde verkeersregelaars bij oversteekpunten en afsluitingen aanwezig. In de afgesloten straten geldt een parkeerverbod. De parkeerkelder Prinses Irenelaan blijft bereikbaar. Parkeren in de Prins Clausstraat kan via de Stationsstraat en Willem Alexanderpoort.

Om het voor iedereen prettig en veilig te houden, gelden de volgende regels. Er kunnen geen plekken worden gereserveerd of gemarkeerd (geen tape, lint of verf). Alleen verkoop door kinderen; commerciële verkoop is niet toegestaan. Geen partytenten, kramen of aanhangwagens. Verkoop is niet toegestaan op horecaterrassen, voor winkels, woningen of nooduitgangen. Zijstraten blijven vrij voor hulpdiensten. De verkoopplek moet schoon worden achtergelaten. Overgebleven spullen moeten mee naar huis of naar de kringloopwinkel.

Toiletvoorzieningen

Bezoekers en deelnemers kunnen gebruikmaken van de toiletten bij de lokale horeca. De horecaondernemers worden vooraf geïnformeerd en gevraagd hun toiletten beschikbaar te stellen. Er worden extra afvalbakken geplaatst in het gebied. Na afloop verzorgt de gemeentelijke reiniging een extra schoonmaakronde, ondersteund door vrijwilligers.

Koningsdag in hartje Uithoorn. Foto: RickFM.