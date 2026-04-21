Koningsdag: De Ronde Venen kleurt oranje in alle dorpen

De Ronde Venen – De Ronde Venen viert maandag weer uitbundig Koningsdag. In alle dorpen zorgen Oranjeverenigingen, vrijwilligers en lokale organisaties voor een vol en gevarieerd programma; van vroege vrijmarkten tot muziek, kinderactiviteiten en ontmoetingen tussen jong en oud. De gemeente laat zich opnieuw van haar meest feestelijke kant zien. Hieronder een overzicht van het programma per dorp.

Mijdrecht

In Mijdrecht concentreert Koningsdag zich traditiegetrouw in en rond het dorpscentrum. De vrijmarkt vormt al vroeg in de ochtend het kloppend hart van de viering, met tientallen kleedjes en kraampjes waar vooral kinderen hun koopwaar aanbieden. Een vast en gewaardeerd onderdeel van het programma is het Koningsdagconcert in de Janskerk van 12.00 tot 13.00 uur, uitvoering door het ROM‑koor (Regionaal Operette- en Musicalkoor). Het concert biedt een muzikaal rustpunt midden op de dag en trekt jaarlijks een breed publiek. In de middag is er volop ruimte voor ontmoeting en gezelligheid, met muziek en activiteiten verspreid over het centrum.

Vinkeveen

Vinkeveen kent opnieuw een van de meest uitgebreide Koningsdagprogramma’s binnen de gemeente. De festiviteiten vinden plaats op en rond het Boeiplein. Om 07.00 uur start kramenmarkt en kinderrommelmarkt en, zijn er kinderattracties en spelactiviteiten in de ochtenduren en is er een koffieconcert voor een ontspannen begin van de dag. Aan het einde van de ochtend volgen diverse optredens: Shantykoor, dansoptredens en livemuziek in een doorlopend programma. Vinkeveen kiest nadrukkelijk voor een feest voor alle leeftijden, met een geleidelijke overgang van kinderactiviteiten naar een muzikaal dorpsfeest in de middag. Spectaculaire kinderattracties op het Boeiplein: springkussens, stormbaan, bungeejump, zweefmolen, schiettent en meer en speciaal voor de kleintjes; een vrolijke draaimolen en leuke doe-spelletjes als 4 op een rij en meer. Uiteraard ook weer een gezellige eetstraat vol lekkernijen en verfrissende drankjes

Wilnis

Ook Wilnis viert Koningsdag in herkenbare dorpsstijl. De vrijmarkt vormt hier eveneens de kern, aangevuld met kinderactiviteiten en muziek. De Oranjevereniging richt zich vooral op spel en vermaak voor kinderen, informele ontmoetingen op straat en plein en een muzikale omlijsting gedurende de dag. Het programma is overzichtelijk en laagdrempelig, passend bij de schaal en sfeer van het dorp.

Abcoude

Kleinschalig, sfeervol en dorps zijn de kernkreten. Het dorp kiest bewust voor een compact en gemoedelijk Koningsdagprogramma. De vrijmarkt trekt bezoekers uit het hele dorp en vormt samen met spelactiviteiten het middelpunt van de viering. Met lokale muziek en initiatieven van verenigingen staat de dag vooral in het teken van samenkomen, dorpsidentiteit en gezinsvriendelijke activiteiten.

Baambrugge

In Baambrugge wordt Koningsdag gevierd met een dorpsprogramma waarin de vrijmarkt en gezamenlijke activiteiten centraal staan. De viering is kleinschalig maar zichtbaar, met aandacht voor ontmoeting en onderlinge verbondenheid.

Waverveen

Waverveen viert Koningsdag op bescheiden schaal. Geen groots opgezet evenement, maar wel ruimte voor ontmoeting en lokale activiteiten, in lijn met eerdere edities.

De Hoef en Amstelhoek

In De Hoef en Amstelhoek ligt de nadruk op lokale initiatieven. Bewoners en verenigingen zorgen samen voor een informele Koningsdag, waarin ontmoeting en saamhorigheid vooropstaan.

Wat alle dorpen verbindt, is het karakter van Koningsdag als ontmoetingsmoment. Jong en oud, nieuwe inwoners en vertrouwde gezichten; overal in De Ronde Venen staat 27 april in het teken van samen vieren.

Google voor gedetailleerde activiteitenprogrammering: ‘Koningsdag 2026 De Ronde Venen’ en bezoek de websites van de lokale Oranjeverenigingen.

Traditioneel volop oranje in Vinkeveen. Foto: Oranje Comité Vinkeveen.