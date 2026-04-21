Dorpswandeling met Jan van Veen in Centrum

Aalsmeer – Sinds begin april is museum Historische Tuin Aalsmeer weer open voor publiek en dat betekent dat ook de vaste activiteiten van start gaan. Dit weekend is er voor liefhebbers van bloemen, planten en lokale geschiedenis weer veel te beleven.

Op zaterdag 25 april vindt de eerste dorpswandeling van het seizoen plaats. Onder leiding van rondleider Jan van Veen wordt een boeiende tocht langs bekende en minder bekende Aalsmeerse monumenten in het centrum gemaakt. Jan vertelt over de historische rol van deze gebouwen en wijst op details zien die je zelf misschien nog nooit hebt opgemerkt. Na afloop wordt gegarandeerd met een andere blik naar het dorp gekeken! De wandeling start om 13.30 uur en duurt ongeveer 75 minuten. Tickets kosten 9,50 euro per persoon en zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Historische Tuin.

Veiling bloemen en planten

Op dezelfde zaterdag vindt ook een openbare bloemen- en plantenveiling plaats in de Historische Tuin. In de sfeervolle veilingruimte doet de Jugendstil veilingklok dienst en kunnen bij afslag mooie bloemen en planten aangeschaft worden. De veiling begint om 15.00 uur. Toegang is inbegrepen met een entreekaartje voor het museum. Donateurs van de Stichting Historisch Aalsmeer en museumkaarthouders hebben gratis toegang. Ingang via de Nico Borgman ophaalbrug op het Praamplein. Meer informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl.