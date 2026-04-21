Inschrijven voor de Kindervakantieweek

Aalsmeer – De voorbereidingen voor de Kindervakantieweek zijn alweer in volle gang. Deze leuke huttenbouwweek in Aalsmeer vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 17 juli op het sportcomplex van FC Aalsmeer in de Beethovenlaan. Aanstaande woensdag 29 april 10.00 uur openen de inschrijvingen.

De Kindervakantieweek is een week vol met hutten bouwen en verschillende sport- en spelactiviteiten. Ook krijgen de kinderen de kans om hun creatieve kant te laten zien, zo worden de hutten altijd mooi versierd en zal er een creatieve opdracht zijn.

De week heeft net als andere jaren weer een thema. Wat het thema precies is, wordt nog even geheim gehouden, maar de kinderen en begeleiders gaan samen terug in de tijd! De organisatie hoopt op een gezellige en zonnige week vol met prachtige hutten en plezier! Meer weten over de Kindervakantieweek of inschrijven? Ga naar www.debinding.nl (kampen/kindervakantieweekweek).

Foto: Hutten bouwen tijdens de Kindervakantieweek (aangeleverd).

