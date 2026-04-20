Turnfinale in Amersfoort brengt goud voor GVM’79

Amersfoort/Mijdrecht – Alleen al deelname aan de finale voelt als een cadeau. Afgelopen zaterdag was het moment daar: alles laten zien, alles geven en hopen dat het zou samenkomen. In Amersfoort stonden de turnsters van GVM’79 aan de start van de finale, met uiteindelijk een gouden bekroning.

In de ochtend beet Elisa het spits af namens GVM’79. De strijd was direct geopend, want de concurrentie bleek sterk zeer sterk. Elisa liet fraaie oefeningen zien op vloer, brug, sprong en balk. Het was verzorgd en stabiel, maar nét niet voldoende voor een podiumplaats.

In de daaropvolgende ronde kwamen Isabel, Nellianne en Sanne in actie. Ook zij gaven alles wat ze in zich hadden. Met energie en overtuiging presenteerden zij hun oefeningen aan jury en publiek. Hoewel er geen eremetaal volgde, konden de turnsters met opgeheven hoofd en veel trots terugkijken op hun prestaties.

Spannend

Aan het einde van de dag was het de beurt aan Jaelynn om GVM’79 te vertegenwoordigen. Zij begon direct met de balk, het meest gevreesde onderdeel. Wie daarmee start en het overleeft, heeft het lastigste gehad. Daarna verliepen vloer, sprong en brug naar tevredenheid. Maar of het genoeg zou zijn, bleef tot het laatste moment spannend.

De verrassing was dan ook groot toen Jaelynn het hoogste podium mocht betreden en de gouden beker in ontvangst mocht nemen. Een bekroning op een intensieve en geslaagde finaledag voor GVM’79. Meer informatie over de vereniging is te vinden op www.gvmijdrecht79.nl.

Foto: aangeleverd.