Wilnis – Veenland tafeltennis houdt vrijdag 1 mei van 20.15 tot 22.00 uur open huis; de ideale kans om kennis te maken met tafeltennis.

De sport is op elk niveau te spelen. Spelenderwijs beweeg je zo op een leuke manier. Hoe vaker je speelt, hoe meer plezier omdat je er steeds beter en sneller in wordt. Veenland tafeltennis kent drie groepen: veteranen op vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur, jeugd van 19.00 tot 20.00 uur en senioren van 20.15 tot 22.00 uur. In het seizoen zijn er wedstrijden. Er wordt gespeeld de Willisstee in Wilnis. Meer informatie en/of aanmelden: tafeltennis@veenland.nl.

Maak kennis met tafeltennis. Foto: aangeleverd.