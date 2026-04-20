Zesde plaats barbecueën Jolanda Tilburg in Oklahoma

Uithoorn/Oklahoma – Afgelopen weekend heeft Jolita Tilborg uit Uithoorn een bijzondere prestatie geleverd tijdens het wereldkampioenschap barbecueën in Oklahoma, georganiseerd door de RCOA (Rib Cook-Off Association).

In een sterk internationaal deelnemersveld behaalde zij een zesde plaats in de categorie ribs. Gedurende het intensieve wedstrijdweekend nam zij deel aan meerdere categorieën, waaronder ribs, kip en steak. Met haar resultaten wist zij zich te positioneren tussen de internationale top van de barbecuesport.

De wereld van competitief barbecueën groeit wereldwijd in populariteit en professionaliteit. Deze prestatie benadrukt, dat ook Nederlandse deelnemers zich steeds nadrukkelijker profileren op het hoogste niveau.

Een zesde plaats barbecueën voor Jolanda Tilburg uit Uithoorn in Oklahoma. Foto: aangeleverd.