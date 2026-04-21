Feestelijke start nieuw seizoen Stichting SAM

Aalsmeer – Onder zonnige weersomstandigheden is dinsdagmiddag 21 april het nieuwe seizoen van Stichting SAM feestelijk geopend bij Molen De Leeuw in het Centrum. Op het plein kwamen vrijwilligers en deelnemers samen. De rolstoelgroep, duofietsgroep en activiteitengroep waren goed vertegenwoordigd en vormden samen een mooie afspiegeling van de stichting: samen bewegen, ontmoeten en anderen helpen.

Voorzitter Wilma Scheltema heette iedereen welkom, stelde het bestuur en de coördinatoren voor en sprak haar waardering uit voor ieders inzet en betrokkenheid. Na het officiële moment werd er nog wat nagepraat. Daarna maakte de rolstoelgroep gezamenlijk een wandeling terug, en de duofietsen gingen weer op pad.

De bijeenkomst kenmerkte zich door een warme en positieve sfeer en veel enthousiaste deelnemers. Stichting SAM kijkt uit naar een seizoen vol ontmoetingen en activiteiten.Meer informatie over wat SAM doet of hoe je kunt bijdragen als vrijwilliger of deelnemer is te vinden via de website van Stichting SAM: https://stichtingsam.eu. Donaties welkom.