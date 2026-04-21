Thamen herstelt zich na valse start

Uithoorn – De honkballers van Thamen Uithoorn zijn het seizoen in de 1e klasse wisselend begonnen. Na een ruime nederlaag vrijdag tegen Hoofddorp Pioniers, volgde zondag een overwinning in een meer gecontroleerde wedstrijd.

Vrijdag trad Thamen aan met een jong team. Tegen Hoofddorp Pioniers bleek dat nog lastig, wat resulteerde in een 5-15 nederlaag. De wedstrijd gaf wel speeltijd aan meerdere jonge spelers uit de brede selectie.

Voorafgaand aan de wedstrijd op zondag, Opening Day bij Thamen, werd Joan van Rekum door het Bestuur in het zonnetje gezet voor haar jarenlange inzet als onder andere sleuteladres voor het clubgebouw. Twee andere vrijwilligers, Mark Groen en Aad Koole, mochten allebei de eerste bal gooien. Daarnaast was er een verloting voor een gratis jeugdlidmaatschap dat werd gewonnen door Pedro Pinazo.

Weinig runs

Zondag stond het team, dat vorig jaar kampioen werd in de 2e klasse B, op het veld. Djeraldo Soerka begon als pitcher en kreeg in de eerste inning een punt tegen. In de innings daarna beperkte hij de schade en eindigde met een earned run. Thamen nam in de tweede inning de leiding. Na een achterstand van 0-1 zorgde een double van Gianni Frolijk, gevolgd door honkslagen van Teun van der Meer en Wouter Schouten, voor een 2-1 voorsprong. De wedstrijd verliep daarna met weinig runs over en weer. Hoofddorp kwam terug tot 2-2 en nam in de zesde inning een 3-2 voorsprong.

In de zevende inning draaide Thamen de wedstrijd. Met drie keer vier wijd en hits van Joey Eeman en Jelger Algra, werd de stand omgezet naar 6-3. In de laatste innings werd er niet meer gescoord. Volgende week speelt het team tegen HCAW-2.

