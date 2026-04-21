Boten gezocht voor Dag van je Leven botendag

Aalsmeer – Dit jaar organiseert Stichting Dag van je Leven weer met veel plezier en enthousiasme de jaarlijkse botendag op de Westeinderplassen. Deze keer op zaterdag 13 juni. Heeft u een boot en wilt u mensen met een verstandelijke beperking een paar ontspannen uurtjes op het water geven en zelf ook genieten van enthousiaste gasten aan boord? Vaar dan mee!

Er staan honderden cliënten met een verstandelijke beperking, aangesloten bij Stichting Ons Tweede Thuis, weer te trappelen om mee te mogen. Daarom hoopt het bestuur op veel booteigenaren die alle blije gasten een onvergetelijke dag gaan bezorgen. U komt zaterdagochtend 13 juni om 10.00 uur met uw boot naar Jachthaven Kempers bij Leimuiden. Daarna zullen de cliënten met hun begeleider(s) of familie aan boord stappen. Dit wordt allemaal geregeld door de vele vrijwilligers die op die dag aanwezig zullen zijn. De verantwoordelijkheid van de cliënt is in handen van de begeleiding van Ons Tweede Thuis of de ouders/familie.

Het enige wat u eigenlijk moet doen is met uw gasten een stukje gaan varen. De duur (ongeveer 1 à 2 uur) is afhankelijk van het enthousiasme van uw gasten en de weersomstandigheden. Voor de gasten die met u meevaren zou het fijn zijn als u zorgt voor iets lekkers en een drankje aan boord. Bij terugkomst wordt u geholpen met het uitstappen van de cliënten waarna er drinken klaar zal staan. En er is gezelligheid en een optreden in de haven waarmee er weer een einde aan alles komt. Wilt u een paar uurtjes vrijmaken voor dit leuke evenement? Vul dan het aanmeldformulier in op de website stichtingdagvanjeleven.nl.

Sponsoring

Naast u en de vele vrijwilligers die belangeloos deze dag mogelijk maken, maakt onze Stichting voor deze dag diverse kosten. Zeker het busvervoer van alle deelnemers kost ieder jaar weer veel geld. Om toch een speciaal tintje aan deze dag te kunnen geven voor de cliënten, is het bestuur ook op zoek naar mensen die de stichting financieel kunnen ondersteunen. Donaties zijn welkom op het bankrekeningnummer van Stichting Dag van je Leven NL56 RABO 0314168273. Met iedere kleine bijdrage is de organisatie al blij. Meer sponsoren als bedrijf? Neem dan telefonisch contact op: 06-20034134.

Foto: Gegarandeerd vrolijke cliënten aan boord tijdens de botendag van Dag van je Leven (aangeleverd).