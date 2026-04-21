Koningsspelen brachten leerlingen in beweging

Uithoorn/De Kwakel – Vrijdag 17 april stonden de Koningsspelen centraal op diverse locaties binnen de gemeente Uithoorn. Leerlingen van bijna alle basisscholen deden mee aan een feestelijke en sportieve ochtend, waarin bewegen, plezier en gezonde voeding centraal stonden.

De Koningsspelen, die jaarlijks rond Koningsdag worden georganiseerd, zijn uitgegroeid tot een landelijk evenement waarbij basisscholen, gemeenten en sportverenigingen samenwerken om kinderen te stimuleren een actieve en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Na de opening gingen de verschillende sport- en spelactiviteiten van start op schoolpleinen en sportvelden verspreid door de gemeente, met een programma dat was gericht op samenwerking, plezier en het laagdrempelig in beweging brengen van kinderen.

Feestelijke opening

Wethouder Jan Hazen (Sport), wethouder José de Robles (Jeugd en Onderwijs) en Druppie openden de Koningsspelen officieel bij sportvereniging KDO in De Kwakel. Zij leverden op informele en inspirerende wijze een korte bijdrage aan de opening. Uiteraard was er ook ruimte om mee te dansen op het Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen.

Gezonde dorstlesser

Gemeente Uithoorn is een JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht) en werkt samen met Team Sportservice aan een gezonde leefomgeving voor de jeugd. Vanuit deze aanpak was Druppie, de mascotte die water drinken stimuleert, aanwezig bij de opening. Scholen ontvingen watertonnen en op meerdere locaties werden extra watertonnen ingezet om water als gezonde dorstlesser te promoten.

Mooie samenwerking

Op een aantal locaties werd gratis fruit uitgedeeld en op andere plekken was sprake van een mooie samenwerking tussen sportaanbieders en het onderwijs. Met deze initiatieven zetten scholen en partners zich gezamenlijk in om kinderen te stimuleren gezond te eten en voldoende te bewegen. Met de Koningsspelen werd daarbij niet alleen het belang van bewegen benadrukt, maar ook dat van samen plezier maken, elkaar ontmoeten en werken aan een gezonde toekomst voor alle kinderen.

Leerlingen van bijna alle basisscholen deden mee aan een feestelijke en sportieve ochtend. Foto: aangeleverd.