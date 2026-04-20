Aalsmeer Flower Festival in teken van ‘Meesterwerken’

Aalsmeer – Van 26 tot en met 28 juni 2026 verwelkomt Aalsmeer, de bloemenhoofdstad van Nederland, bezoekers weer voor het Aalsmeer Flower Festival. Dit jaar staat het festival geheel in het teken van ‘Meesterwerken’, met een mix van bloemsierkunst, hedendaagse kunst, muziek en historie.

Wat is er te zien voor bezoekers? Tijdens het festival valt te genieten van kunstzinnige bloemarrangementen, uitbundig versierde pramen en een tentoonstelling met kunst die is geïnspireerd door het thema Meesterwerken. Maar dat is nog niet alles, want er zijn ook workshops, vaartochten over de Westeinderplassen, publieke veilingen en er is live muziek.

Waar vindt het festival plaats? In de vertrouwde omgeving van museum Historische Tuin, maar ook op een nieuwe locatie: de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat in het Centrum. Deze locatie is toegevoegd in verband met de verbouwing van het Flower Art Museum.

Het onderdeel ‘Pracht & Praam’, vorig jaar geïntroduceerd, komt terug in een uitgebreide vorm. Historische bloemenpramen worden hierbij door professionele arrangeurs omgetoverd tot bloemrijke meesterwerken. Het muzikale programma bestaat onder meer uit optredens van studenten van het Conservatorium van Amsterdam.

Aalsmeer Flower Festival is vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: https://www.aalsmeerflowerfestival.nl/.

Foto’s: Aalsmeer Flower Festival 2025 (aangeleverd).