Oproep: Meld nestjes Geelpoothoornaar

Aalsmeer – Nu de dagen weer langer worden en het zonnetje aan kracht wint, kriebelt het om de tuin een voorjaarsbeurt te geven. Tuin om het schuurtje in te duiken om de hark of schoffel te pakken. Dit is ook een goed moment om eens goed rond te kijken in de schuur of er niet een Geelpoothoornaar koningin (nieuwe naam voor Aziatische hoornaar) een plekje heeft gevonden om een nestje te starten.

De Zoekgroep Geelpoothoornaar Aalsmeer-Kudelstaart roept iedereen op om goed te speuren naar deze zogenaamde embryonestjes. De koningin zoekt een rustig en droog plekje uit voor haar nest. Dat kan in een schuur, een fietsenstalling, pergola, vogelhuisje, carport of onder het dakoverstek zijn. Wie zo’n embryonestje ziet, wordt gevraagd contact op te nemen met de Zoekgroep Geelpoothoornaar Aalsmeer-Kudelstaart en een foto te sturen per email (jan@westerhof50.nl) of via WhatsApp (06-22350307) of een melding met foto te maken via Fixi.

De zoekgroep wil voorkomen dat zo’n embryonestje uiteindelijk kan leiden tot een groot nest met de omvang van een skippybal. De nestjes worden gratis weggehaald.

Foto: embryonestje Geelpoothoornaar (aangeleverd).

