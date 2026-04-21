Legmeervogels laat zege glippen tegen SV Monster

Uithoorn – Legmeervogels hield aan het thuisduel tegen SV Monster slechts een punt over. Dat voelde na afloop als een gemiste kans, want in de slotfase kreeg de ploeg nog twee uitstekende mogelijkheden om de volle buit in eigen huis te houden. Drie punten waren zeer welkom geweest in de strijd om weg te blijven uit de onderste regionen in de eerste klasse.

Na het programma van de afgelopen week stond Legmeervogels op een veilige negende plaats, met 30 punten uit 22 wedstrijden. Daarmee had de ploeg een voorsprong van vier punten op Honselersdijk, dat op de elfde plaats bivakkeerde met 26 punten. Voor Legmeervogels rest nog een uitdagend programma, met onder meer uitduels tegen RCL en VELO en thuiswedstrijden tegen Alphense Boys en DSO.

Geen doelkansen

De beginfase van het duel tegen SV Monster was nadrukkelijk voor de bezoekers. Legmeervogels werd teruggedrongen op eigen helft en moest zich beperken tot verdedigen. Dat deed de ploeg van trainer Honsbeek met veel inzet en overtuiging, waardoor de stormloop van Monster geen uitgesproken doelkansen opleverde. Nadat de ergste druk was doorstaan, kwam Legmeervogels beter in de wedstrijd en wist het zo nu en dan het zestienmetergebied van de bezoekers te bereiken. Dat aandringen had in de vijftiende minuut succes. Na een fraaie actie van Youri Habing was het Derk Streefkerk die beheerst afrondde. Zo nam Legmeervogels, ondanks de sterke openingsfase van Monster, verrassend de leiding: 1-0.

Aanval

SV Monster liet zich niet van de wijs brengen en zocht opnieuw massaal de aanval. De beide flankverdedigers van Legmeervogels, Raymond de Mensah en Nicolai Hooiveld, hadden het lastig met Rick Boers en Ruben de Groot. Wanneer zij toch werden gepasseerd, was daar steeds weer doelman Darrin de Meza, die met enkele knappe reddingen een treffer wist te voorkomen. Tot aan de rust hield Legmeervogels stand en met een voorsprong de kleedkamer ingaan voelde als een belangrijke opsteker.

Aanvalsgolf

Na rust volgde de verwachte aanvalsgolf van Monster. De verdediging van Legmeervogels had opnieuw handenvol werk om een snelle gelijkmaker te voorkomen. Na tien minuten spelen in het tweede bedrijf kwamen de bezoekers langszij. Rick Boers glipte langs de verdediging en zijn voorzet werd bij de tweede paal binnengelopen door Yuri Westhoff: 1-1. Monster bleef aandringen, waardoor Legmeervogels lange tijd nauwelijks uit de verdedigende stellingen kwam. Pas in de slotfase kreeg de thuisploeg weer offensieve ruimte. Twee keer was een winnende treffer dichtbij, maar óf de inzet was te zwak, óf doelman Willem‑Jan Broch wist een doelpunt te voorkomen.

Zo eindigde het duel onbeslist en moest Legmeervogels genoegen nemen met een punt. Hopelijk gaf het vertoonde spel voldoende vertrouwen voor de komende wedstrijden, waarin elk punt, en mogelijk ook het doelsaldo, van groot belang blijft in de eindrangschikking.

Legmeervogels laat zege glippen. Foto: aangeleverd.