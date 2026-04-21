Burgemeester op huisbezoek bij Buurtgezinnen na 150e koppeling

De Ronde Venen – De 150e koppeling van Buurtgezinnen in De Ronde Venen is op feestelijke wijze gevierd met een bezoek van burgemeester Rosan Kocken. Deze mijlpaal benadrukt het groeiende succes van het initiatief, waarbij gezinnen die wat extra steun kunnen gebruiken worden gekoppeld aan warme, betrokken steungezinnen uit de buurt.

Buurtgezinnen in De Ronde Venen koppelt gezinnen die steun nodig hebben aan een warm steungezin in de buurt. Kinderen krijgen extra aandacht, terwijl ouders worden ontlast.

Om dit moment te markeren, bracht de burgemeester een huisbezoek aan de gezinnen die samen deze 150e koppeling vormen. In een open en hartelijke sfeer werd gesproken over wat de ondersteuning in de praktijk betekent. Beide gezinnen vertelden hoe waardevol het contact met elkaar is. “Het past gewoon heel goed”, gaven zij aan.

Het verhaal

Om de week, op zondagmiddag, gaat het zoontje van de vraagmoeder naar het steungezin. Voor de moeder betekent dit even ruimte, aangezien haar zoontje 24 uur per dag zorg nodig heeft. Voor hem is het bezoek minstens zo belangrijk: omdat hij niet in de buurt naar school gaat, heeft hij weinig speelmomenten met kinderen in de omgeving. Door de koppeling komt hij toch in contact met leeftijdsgenootjes uit de buurt.

Steunvader

De steunvader benadrukt hoe vanzelfsprekend het contact inmiddels voelt. “Het is gezellig als het ventje bij ons is. Hij speelt leuk mee en de dynamiek met onze eigen kinderen is heel mooi om te zien, heel ongedwongen. Je merkt dat hij zich steeds meer op zijn gemak voelt.” Tegelijkertijd geeft het steungezin aan dat het hen goed doet om iets te kunnen betekenen: “Het is fijn om te weten dat we de vraagmoeder kunnen ontlasten en dat zij even iets kan doen wat normaal lastiger is. En wij kunnen hem ondertussen een fijne tijd bieden met de kinderen.”

Waardering

Ook de burgemeester sprak haar waardering uit voor beide gezinnen. “Dat heeft iemand heel goed gematcht”, aldus de burgemeester. Zij vertelde hoe bijzonder het initiatief is: “Je moet best over een drempel om hulp te vragen en je kind aan andere mensen toe te vertrouwen. Dat je denkt: dit is goed voor mij en voor mijn kind, en dat je die stap zet. En aan de andere kant dat jullie als steungezin zeggen: er is hier ruimte en wij kunnen echt iets betekenen. Dat is ontzettend waardevol, juist in een tijd waarin mensen soms langs elkaar heen leven.”

Ook iets betekenen voor een ander gezin of zelf wel wat hulp gebruiken? Neem contact op met Sabrina Boots-Rademaker, coördinator Buurtgezinnen voor gemeente De Ronde Venen, sabrina@buurtgezinnen.nl/bel 06–23458747.

De 150e koppeling van Buurtgezinnen in De Ronde Venen is op feestelijke wijze gevierd met een bezoek van burgemeester Rosan Kocken. Foto: aangeleverd.