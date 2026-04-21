Eerste paal voor wooncomplex Ger van Halmhof

Kudelstaart –Kudelstaart Op 21 april hebben woningbouwer Moos en woningcorporatie Eigen Haard de eerste paal geslagen voor het Ger van Halmhof: 26 circulaire, biobased huurwoningen aan de Bilderdammerweg in Kudelstaart. De woningen worden modulair gebouwd, zijn volledig demontabel en stoten nagenoeg de helft minder CO₂ uit dan traditionele bouw. Met materialen die na gebruik opnieuw ingezet kunnen worden, combineert het project sociale urgentie met duurzame ambitie en biedt het een toekomstbestendig antwoord op de aanhoudende woningnood in de Metropoolregio Amsterdam.

Het complex is vernoemd naar Ger van Halm-van Vliet (1923–2021), een vrouw die decennialang een centrale rol speelde in de gemeenschap van Kudelstaart. Ger stond bekend als iemand bij wie de deur altijd openstond. Samen met haar man Leen ontfermde ze zich jarenlang over een gezin in nood, waarvan ze later één van de kinderen adopteerden en opvoedden. Daarnaast was ze medeoprichtster van de Feestelijke Ontmoetingsweek Kudelstaart, jarenlang verbonden aan de plaatselijke toneelvereniging en lid van de Dorpsraad. Voor haar verdiensten ontving ze een koninklijke onderscheiding.

‘De Gribus’

De locatie, in de volksmond bekend als ‘De Gribus’, krijgt met deze naam een gezicht dat past bij wat er gebouwd wordt: woningen voor mensen die een thuis nodig hebben.Rosa Hoogma, Co-founder Moos: “Het Ger van Halmhof is precies het soort plek dat wij voor ogen hebben: een huis midden in de samenleving, waar je je thuis voelt en waar iedereen welkom is. Dat was de wereld van Ger van Halm, en dat is de wereld die wij proberen te bouwen.” Anna Buiter, Ontwikkelaar Eigen Haard: “We zijn trots dat we hier 26 betaalbare woningen kunnen bouwen in een tijd waar er extreem veel behoefte is aan meer huizen voor onze huurders. Dat we dat in het Ger van Halmhof zo snel én zo duurzaam bouwen met Moos, laat zien dat het anders kan!”

Foto: Eerste paal geslagen voor de bouw van wooncomplex Ger van Halmhof aan de Bilderdammerweg (aangeleverd).