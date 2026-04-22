Lichte en scherpe levensschets in lichte monoloog ‘Afslag Gewist’

Abcoude – Wat als een brief alles in een ander licht zet? In ‘Afslag Gewist’, de lichte monoloog die zaterdag 25 april te zien is in Theater Piet Mondriaan, neemt actrice Debby Petter, vrouw van Youp van ’t Hek, het publiek mee in het hoofd van een vrouw die op de drempel van haar zeventigste verjaardag haar leven tegen het licht houdt.

De aanleiding is even eenvoudig als intrigerend: in haar brievenbus vindt de vrouw een envelop met daarin een brief van iemand die niet meer leeft. Ze neemt de brief mee op een korte reis die anders verloopt dan gepland. Dat geeft haar tijd. Tijd om te denken, terug te kijken en vragen te stellen die ze misschien te lang heeft genegeerd. Welke keuzes maakte ze? Welke afslagen liet ze liggen – of heeft ze inmiddels uit haar geheugen gewist?

Herkenbare humor

Petter brengt het verhaal met de lichtheid en scherpte die haar zo eigen zijn. De tekst is geschreven door Youp van ’t Hek, die de monoloog voorziet van herkenbare humor en milde weemoed, zonder sentimenteel te worden. Het resultaat is een intieme voorstelling waarin veel toeschouwers zichzelf zullen herkennen.

De woorden worden subtiel ondersteund door de muziek van harpiste Emma Finkers. Haar spel vormt geen decor, maar een tweede stem: soms troostend, soms prikkelend, altijd dienend aan het verhaal. ‘Afslag Gewist’ is een voorstelling over ouder worden, zonder zwaarte. Over terugkijken, zonder spijt als hoofdmoot. En over het opruimen van het hoofd, precies op tijd.

De voorstelling is zaterdag 25 april te zien in Theater Piet Mondriaan in Abcoude, aanvang 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: Debby Petter in Theater Mondriaan in Abcoude. Foto: aangeleverd.