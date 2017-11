Lezing ‘Een beter brein’ in bibliotheek

Amstelveen – Hoe ver durf jij te gaan als je weet hoe je jouw hersenen zelf kunt verbeteren? In haar bestseller ‘Een beter brein’ omschrijft wetenschapsjournalist Niki Korteweg hoe dat werkt en tijdens de maand van de Hippe Hersens komt ze hier alles over vertellen in de bibliotheek.

Ze gaat in op de vraag hoe je je geheugen en concentratie op orde krijgt en of het mogelijk is je brein beter te laten worden dan ooit. In haar boek zoekt Niki naar futuristische manieren om haar hersenen te verbeteren, en moet zij bepalen hoe ver ze durft te gaan. Daarbij wil ze antwoord op de vragen wat hersenwetenschap voor ons kan doen en welke gevolgen deze technologie heeft voor onze toekomst.

Korteweg wordt pijnlijk geconfronteerd met de vraag wat de gewone mens nou heeft aan de razendsnelle ontwikkelingen in de hersenwetenschap wanneer haar eigen brein na een lange periode vol stress begint te haperen. Haar burn-out is het begin van een persoonlijke zoektocht aan de frontlinie van de hersenwetenschappen. Van pillen tot braintraining, van traditionele meditatie tot elektrische hersenstimulatie, van zenuwprotheses tot het brein in een computer, niets blijft onbeproefd. Een boeiende lezing met verrassende inzichten en uitkomsten waar je wat mee kan.

De lezing is op woensdag 22 november van 19:30 tot 21:00 uur in de Bibliotheek Stadsplein. Kosten: €7,50 voor bibliotheekleden en €10 voor niet-leden. Kaartverkoop via www.debibliotheekamstelland.nl en in een van de Amstelland Bibliotheken.