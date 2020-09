Leuke prijzen winnen met Aalsmeerse wuppies

Aalsmeer – Heb jij de unieke Aalsmeerse wuppies al gespot bij de ondernemers in Aalsmeer Centrum? Of misschien heb je er zelfs al eentje of meer kunnen ‘scoren.’ De grappige pluizenbolletjes in de Aalsmeerse kleuren rood, groen en zwart zijn te bemachtigen bij de winkels, horeca, kappers, tandartsen, makelaars, etc. Sommige ondernemers verbinden er een leuke actie aan en weer anderen verrassen hun klanten ermee als cadeautje bij een bepaalde aankoop.

Probeer zo’n bijzondere wuppie te bemachtigen, want je kunt er leuke prijzen mee winnen. Neem je wuppie of wuppies mee naar een originele plaats in Aalsmeer, je school, werk of gewoon thuis en zet hem/ze leuk op de foto. Deel je foto via de Facebook- of Instagram-accounts en maak kans op typische Aalsmeerse uit-jes. Tag hierbij @meeraalsmeer.nl. Maar de foto mailen naar info@meeraalsmeer.nl mag natuurlijk ook.

Van zaterdag 5 tot en met zaterdag 12 september maak je kans op toegangskaartjes voor leuke Aalsmeerse activiteiten. Je kunt toegangskaarten winnen voor onder andere Glowgolf, het Flower Art Museum, Floriworld, de Historische Tuin en zwembad De Waterlelie. Je kunt ook een supclinic bij Zeilschool Aalsmeer winnen en de Rabobank biedt kaarten aan voor een activiteit naar keuze. Hou de social mediakanalen @meeraalsmeer in de gaten en doe mee!

Aalsmeerse Week

Net als op een aantal andere plaatsen in Aalsmeer kleurt Aalsmeer Centrum deze dagen natuurlijk ook helemaal rood, groen en zwart. Je komt Aalsmeerse vlaggetjes tegen in de winkelstraten, in de vlaggenmasten in het dorp prijkt overal de Aalsmeerse vlag en ook hebben veel ondernemers de vlag buiten hangen.

Veel ondernemers uit Aalsmeer Centrum laten de Aalsmeerse Feestweek niet zomaar voorbij gaan en doen iets speciaals. Op de eerste zaterdag van september zou de jaarlijkse gezellige braderie georganiseerd worden in Aalsmeer Centrum en dat willen ze toch een beetje vieren. Zo zullen er diverse acties zijn en worden klanten verwend met kortingen en cadeautjes.

Zelfs Kinderopvang De Berenboot uit de Schoolstraat gaat speciale Aalsmeerse activiteiten ondernemen met haar kinderen. Want ook al kan er niet echt feest gevierd worden met elkaar, inwoners kunnen wel laten zien dat ze trots op Aalsmeer zijn. Kijk voor meer informatie op www.meeraalsmeer.nl of op Facebook of Instagram