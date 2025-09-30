Legmeervogels start competitie met tweede zege op rij

Voorburg/Uithoorn – Legmeervogels zaterdag 1 is het seizoen 2025-2026 uitstekend begonnen. Na de 2-0 thuiszege op Honselersdijk volgde zondag een knappe uitoverwinning op titelkandidaat Forum Sport: opnieuw 0-2.

Trainer Jack Honsbeek moest het in Voorburg stellen zonder de geblesseerden Jordy Nieuwendijk, Ruben van Dam en Derk Streefkerk. In een voorzichtige openingsfase hield Legmeervogels verdedigend goed stand, mede dankzij enkele sterke reddingen van de doelman. Aanvallend kwam de ploeg voor rust nauwelijks tot kansen, waardoor de brilstand op het scorebord bleef staan.

Snelle counters

Na rust voerde Forum Sport de druk op, vooral via de flanken. Toch wist Legmeervogels via snelle counters toe te slaan. In de 58e minuut rondde Camiel Schouten een aanval fraai af, drie minuten later verdubbelde Dion Reuvekamp de score vanuit een lastige hoek. Opnieuw waren het dezelfde doelpuntenmakers als een week eerder.

Forum Sport ging daarna vol in de aanval, maar de solide verdediging van Legmeervogels gaf niets weg. “Iedereen heeft zich volledig gegeven”, aldus een tevreden Honsbeek. “Als we zo blijven spelen, zijn we een sterk collectief.”

Legmeervogels deelt na twee speelronden de koppositie in de 2e klasse B met Alphense Boys. Aanstaande zaterdag wacht op sportpark Randhoorn het duel tegen ARC, dat tweemaal gelijkspeelde. Aftrap 15.00 uur.

