Kwakelse Vlaggen afhalen in het dorpshuis

Op 1 september 2021 bestond het dorp De Kwakel 445 jaar. Stichting De Kwakel Toen & Nu heeft het initiatief genomen voor het ontwerpen en uitbrengen van een eigen vlag en banier voor De Kwakel. Op die jubileumdatum en met de kermisweek was het dorp blauw gekleurd.

De belangstelling was enorm en de mail stond roodgloeiend, hierna waren er 300 vlaggen uitverkocht. Daarom is er een 2e druk besteld. Voor mensen die hem daarna besteld hebben, is hij nu ook beschikbaar. Op zaterdagmiddag 23 oktober kunt u de bestelde vlaggen en banieren afhalen van 13.00 tot 16.00 uur in het dorpshuis De Quakel. Wie niet besteld heeft kan die middag ook nog een vlag, banier en bootvlaggetjes komen afhalen tegen kontante of pin betaling. Er zijn veel extra vlaggen besteld, maar op = op! Stichting De Kwakel Toen en Nu wil dit stukje historisch Kwakels besef levend houden en stimuleren dat er bij feestdagen de vlaggen en banieren uitgehangen kunnen worden bij de evenementen waar het dorp rijk aan is.

foto: Carlo Fritschy