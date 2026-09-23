De Kwakel – Maandagavond toog damclub K&G naar Haarlem voor de eerste bondswedstrijd. Kopman John Eekelschot speelde de mooiste partij: een open, risicovolle aanvalspartij waarin beide spelers geen fouten maakten, met remise als resultaat.

Op bord 2 stak Adrie Voorn nog wel even de lont in het kruitvat, maar dat liep met een sisser af. Tussenstand: 2-2. Wim Konst had vervolgens een schijnbaar gewonnen stand in handen, maar ging met nog maar één zet te doen door de tijdslimiet. Zijn tegenstander kende echter erbarmen en er werd remise beklonken: 3-3.

Inmiddels hing Rocky de Jong al enige ronden in de touwen, maar René wist van geen opgeven en hield zich tot de laatste ronde staande. De juryleden rond de damring waren inmiddels al unaniem over hun oordeel. Maar bij de eindbel oordeelde de ringgenoot van René anders: de wedstrijd werd onbeslist verklaard.

Zo gingen de K&G’ers met een gelijkspel naar huis: aangeslagen, moegestreden, niet verslagen, maar toch tevreden.

Op de foto: Kwakelse dammers ‘Saved by the Bell’. Foto: aangeleverd.