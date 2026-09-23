Onderzoek naar aardwarmte in Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn – In oktober start SCAN Aardwarmte met onderzoek naar de diepe ondergrond in Uithoorn en De Kwakel. Met behulp van geluidsgolven brengen onderzoekers de bodemlagen in kaart. De resultaten helpen bepalen of aardwarmte in de toekomst een geschikte warmtebron kan zijn voor woningen en bedrijven.

Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen direct omwonenden in het werkgebied een brief met informatie over de werkzaamheden. Vervolgens plaatsen medewerkers grondmicrofoons langs de onderzoekslijnen en meten de locaties van de meetpunten in. Bewoners kunnen deze tijdelijke werkzaamheden in hun omgeving zien. Tijdens het onderzoek kunnen omwonenden tijdelijk geluid horen en lichte trillingen voelen. Hoelang dit duurt, hangt af van de onderzoeksmethode en de locatie. De grondmicrofoons blijven gedurende het onderzoek enige tijd liggen in grasvelden, op stoepen of in weilanden. Deze meetkastjes registreren signalen uit de ondergrond. Na afloop worden ze weer verwijderd.

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven gebruikt om de opbouw van de ondergrond zichtbaar te maken. Deze geluidsgolven worden opgewekt door trillingen die zowel aan het oppervlak als onder de grond worden veroorzaakt. Bij vibroseismiek worden de trillingen op het wegdek opgewekt, terwijl bij schotgatseismiek de trillingen op ongeveer 20 meter diepte in de ondergrond worden gegenereerd. De geluidsgolven weerkaatsen op verschillende aardlagen. Grondmicrofoons vangen deze signalen op en sturen de informatie door voor verdere analyse.

SCAN voert sinds 2019 seismisch onderzoek uit in verschillende delen van Nederland. In de Metropoolregio Amsterdam vond in 2025 al een 3D-seismisch onderzoek plaats. Het nieuwe 2D-onderzoek vult deze gegevens aan in gebieden waar nog minder informatie beschikbaar is. Samen zorgen de onderzoeken voor een beter beeld van de diepe ondergrond.

Meer informatie over het onderzoek, de planning en de verschillende onderzoeksmethoden is te vinden op de website van SCAN Aardwarmte: Seismisch onderzoek West – SCAN aardwarmte.

Op de foto: De grondmicrofoons blijven gedurende het onderzoek enige tijd liggen in grasvelden, op stoepen of in weilanden. Foto: archief.