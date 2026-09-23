Uithoorn – Gemeente Uithoorn staat van 24 september tot en met 1 oktober in het teken van de ‘Week van de Ontmoeting’. Op verschillende locaties kunnen inwoners aanschuiven voor een kop koffie, samen eten, wandelen, zingen of deelnemen aan een inspirerende bijeenkomst. Ook in het weekend zijn er leuke activiteiten, zoals een kledingruilbeurs en een boeken- en puzzelruilbeurs op zaterdag (Burendag) en een festival ‘Oekraïne en Nederland’ op zondag.

Een mooie gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen en eropuit te gaan in eigen buurt. Een goed gesprek, samen aan tafel of even ergens welkom zijn. Voor veel mensen zijn dat waardevolle momenten. Toch voelt niet iedereen zich altijd verbonden met anderen. Met de ‘Week van de Ontmoeting’ vraagt ‘Uithoorn voor Elkaar’ daarom aandacht voor het thema eenzaamheid én laten zij zien hoeveel mogelijkheden er zijn om anderen te ontmoeten.

‘Iedereen is welkom’

Inwoners kunnen onder meer aanschuiven bij Koffie Speciaal, deelnemen aan de zanginstuif, wandelgroepen en gezamenlijke maaltijden. Ook zijn er bijeenkomsten rond dementie, de GGZ-inloopmomenten, het Ouder & Kind Café, de Hollandse Middag en diverse andere activiteiten. “Je hoeft niemand te kennen om mee te doen”, aldus de organisatie. “Of je nu graag onder de mensen bent of juist voorzichtig een eerste stap wilt zetten, iedereen is welkom. Vaak begint iets nieuws met een eenvoudig gesprek.”

De activiteiten vinden plaats op verschillende plekken, waaronder Buurtkamer De Kuyper, Wijkcentrum Bilderdijkhof en De Scheg. Veel onderdelen zijn gratis toegankelijk of tegen een kleine bijdrage bij te wonen. Het volledige programma is te vinden op de agenda van ‘Uithoorn voor Elkaar’: www.uithoornvoorelkaar.nu/agenda.

Op de foto: ‘Week van de Ontmoeting’ in Uithoorn. Foto: aangeleverd.