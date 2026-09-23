Mijdrecht – Het vertrouwde Tango-tankstation aan de Industrieweg in Mijdrecht maakt plaats voor een compleet nieuwe energielocatie. Het bestaande station wordt vervangen door een moderne voorziening waar traditionele brandstoffen en elektrisch laden naast elkaar worden aangeboden.

De vernieuwing is inmiddels duidelijk zichtbaar. Graafmachines en bouwhekken hebben het terrein overgenomen. Exploitant Q8, het moederbedrijf achter Tango, speelt met de verbouwing in op de veranderende mobiliteit. Naast Euro95, Euro98 en diesel komen er vier snelladers met een vermogen tot 200 kW. De laadvoorzieningen worden ondersteund door een batterijsysteem en zonnepanelen. Daarmee kan de beschikbare netaansluiting efficiënter worden benut en wordt een deel van de benodigde energie lokaal opgewekt.

Uiterlijk verandert ingrijpend

Ook het uiterlijk van de locatie verandert ingrijpend. Het nieuwe station krijgt een circa zeven meter hoge overkapping met houten kolommen, zonnepanelen en een lichtkoepel. Op een nieuw prijzenbord worden straks zowel de actuele brandstofprijzen als de tarieven voor elektrisch laden weergegeven. Als alles volgens planning verloopt, opent het vernieuwde Tango-station eind oktober 2026 opnieuw de deuren.

Verschillende vormen van energie

De ontwikkeling in Mijdrecht past binnen een bredere verandering in het Nederlandse straatbeeld. Traditionele tankstations ontwikkelen zich steeds vaker tot energielocaties waar verschillende vormen van energie samenkomen. In Mijdrecht worden fossiele brandstoffen voorlopig gecombineerd met voorzieningen voor elektrisch rijden. Daarmee blijft het station toegankelijk voor automobilisten met een benzine- of dieselauto, terwijl tegelijkertijd ruimte wordt geboden aan de groeiende groep elektrische rijders.

Op de foto: Tango Mijdrecht maakt plaats voor tankstation van de toekomst. Foto: Wilco de Vries.