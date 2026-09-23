De Kwakel – In de nachtelijke uren van zondag 20 september iets voor 01.40 uur kwam het tot een steekincident aan de Hoofdweg in De Kwakel. Meerdere politieauto’s reageerden op de melding van de steekpartij, die plaatsvond op een locatie waar buitenlandse arbeiders gehuisvest zijn of waar een feest van buitenlandse arbeiders aan de gang was. Daarnaast werden er extra veiligheidsmaatregelen genomen in de omgeving om de situatie onder controle te houden. De politie heeft het incident in onderzoek.
Op de foto: Steekincident in De Kwakel. Foto: AS Media.