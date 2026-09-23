Stichting Leergeld helpt 245 kinderen: Sterk lokaal netwerk maakt het verschil

De Ronde Venen – Stichting Leergeld De Ronde Venen heeft in de eerste helft van 2026 245 unieke kinderen uit 112 gezinnen ondersteund. In totaal werden 392 hulpvragen toegekend, goed voor 27.524,05 euro aan directe ondersteuning. Het geld werd besteed aan voorzieningen als laptops, fietsen, schoolspullen, sportactiviteiten en zwemlessen. Daarnaast behandelde de stichting 133 adviesaanvragen.

Volgens het bestuur zijn de resultaten mede te danken aan het steeds sterker wordende lokale netwerk van scholen, ondernemers, fondsen en serviceclubs. Achter de cijfers schuilen vaak ingrijpende situaties. Zo bezochten intermediairs een alleenstaande moeder in een schuldhulpverleningstraject en een jonge weduwe die na het plotselinge overlijden van haar partner onverwacht in financiële problemen kwam. “Financiële problemen kunnen iedereen treffen”, stelt het bestuur. “Met een fiets, laptop of sportkleding zorgen we er wel voor dat kinderen kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten.”

De samenwerking met lokale scholen is verder geïntensiveerd. Scholen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van stille armoede. Een intermediair van Leergeld is inmiddels vast contactpersoon voor het onderwijs. Door de korte lijnen kunnen signalen sneller worden opgepakt en gezinnen eerder worden ondersteund.

Ook het netwerk van samenwerkingspartners groeide. Leergeld werkt inmiddels samen met onder meer Zeilschool Vinkeveen-Abcoude, Gala voor Iedereen, de Jan Spelt Foundation en Bouwdorp De Ronde Venen. Daarnaast leverden de plaatselijke Lionsclubs financiële bijdragen uit respectievelijk het Nederlands Dictee en de jaarlijkse Badeendjesrace.

De stichting verwelkomde bovendien drie nieuwe vrijwilligers als intermediair, waardoor meer aanvragen tijdig kunnen worden behandeld. Sinds 1 september beschikt Leergeld ook over een vaste locatie voor de opslag en uitgifte van fietsen. Het bestuur spreekt zijn dank uit aan vrijwilligers, sponsoren, fondsen, scholen, ondernemers en maatschappelijke partners. De resultaten laten zien wat er mogelijk is wanneer organisaties en inwoners samen optrekken. “Samen maken we in De Ronde Venen het verschil voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.”

Meer informatie: www.leergeldderondevenen.nl.

Op de foto: In totaal werden 392 hulpvragen toegekend, goed voor 27.524,05 euro aan directe ondersteuning. Foto: aangeleverd / AI-bewerkt.