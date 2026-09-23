Marjan houdt het Seringenpark zwerfvuilvrij

Aalsmeer – Marjan van Houwelingen (68) heeft gewerkt als botanisch analiste. Ze heeft aandacht en zorg voor het milieu en woont vlakbij het Seringenpark dat al 75 jaar bestaat en haar dierbaar is. Hier is ze actief als zwerfvuilraper. Marjan is graag buiten en vindt het prettig iets te doen dat nuttig en zinvol is. Opruimen doet ze in het parkgedeelte waar veel afvalbakken staan waarin ze haar ‘oogst’ gemakkelijk kwijt kan. De gemeente leegt deze vaak en dat is fijn. Haar opruimmaterialen koopt ze zelf. Ze gebruikt een felgekleurde emmer om alles in te verzamelen, dit jaar vulde ze die al 25 keer.

Peuken, blikjes en aanstekers

Peuken rapen vindt Marjan veel werk en niet leuk, er liggen er altijd zoveel bij de bankjes dat ze er soms moedeloos van wordt. Wat was ze blij met de meneer die speciaal deze klus op zich had genomen. Helaas lukt hem dat nu niet meer vanwege zijn gezondheid. Statiegeldblikjes levert ze in, die vist ze ook uit de afvalbakken. Om haar kaarsen thuis aan te steken gebruikt ze gevonden aanstekers, die vindt ze ook volop in het Seringenpark. Onlangs trof Marjan een rokende man op een bankje in het park die zijn brandende sigaret even opzij legde en daarna alle peuken om zich heen stilzwijgend opraapte en in haar emmer stopte.

App helemaal groen

In het KBO Magazine Noord- en Zuid Holland (september 2026) las Marjan een inspirerend artikel over een collega zwerfvuilraper, waardoor ze contact zocht met Helemaal Groen. Helemaal Groen stimuleert individuele burgers om zwerfafval op te ruimen en hun inzet zichtbaar te maken via de app helemaalgroen.nl. Activeer de app wanneer je begint, dan wordt jouw afgelegde route als een groen lijntje zichtbaar op de kaart van Nederland. Je ziet niet alleen je eigen route, maar ook die van deelnemers uit je omgeving en uit de rest van het land. Dit jaar is al 124.580 kilometer geregistreerd schoongemaakt. In het hele land zijn duizenden actief, iedereen kan meedoen: jong, oud, lopend, fietsend of in een scootmobiel. De Gemeente Aalsmeer telt nu twaalf deelnemers bij ANBI Stichting Helemaal Groen. Ook meedoen? Kijk voor meer informatie op de website: www.helemaalgroen.nl.

Foto: Marjan van Houwelingen raapt zwerfafval op in het Seringenpark (aangeleverd).