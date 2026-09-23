Nieuwe leden voor Jeu de Boulesclub Het Wilgenhofje

De Kwakel – Jeu de Boulesclub Het Wilgenhofje in De Kwakel kijkt terug op een geslaagde open dag op zondag 13 september. Ondanks de regen in de ochtend klaarde het weer rond de start om 14.00 uur op en konden belangstellenden kennismaken met de club. Leden gaven uitleg over het Jeu de Boules en daarna werden gezamenlijk enkele wedstrijden gespeeld. De middag werd afgesloten met een hapje en drankje, verzorgd door Danny’s Catering.

Drie heren besloten zich direct als lid aan te melden. Zij konden daardoor afgelopen donderdag al deelnemen aan het maandelijkse toernooi. Ook daarbij was de sfeer uitstekend, al werkte het weer minder mee. De deelnemers werden tijdens het toernooi flink nat. Gelukkig kon de gezellige nazit in de tent doorgaan, met een drankje en lekkere hapjes. De club is bovendien blij met de steun van sponsor Supercoop. Thera Winter ging als dagwinnaar met een goedgevulde tas naar huis.

Met de drie nieuwe leden telt de club nu acht heren en negen dames die enthousiast meespelen. Wie belangstelling heeft om kennis te maken met de club, kan contact opnemen via 06 – 4117 8484.

Op de foto: Thera Winter ging als dagwinnaar met een goedgevulde tas naar huis. Foto: aangeleverd.

