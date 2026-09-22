Bouw Westeinderhage in oktober van start

Kudelstaart – Vorige week stapte een projectmedewerker van ‘Westeinderhage’ op een ladder en plakte een sticker op het promotie-doek van het woonproject: ‘Start bouw oktober’. Nog even en dan vangt de bouw aan van de uitbreiding voor Kudelstaart. Tussen de Bilderdammerweg en Herenweg laat Van Omme & De Groot 267 woningen verrijzen en het gros is al verkocht. Het gaat dan om appartementen en beneden- en bovenwoningen. Wel zijn er nog enkele twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande huizen. Prijzen: vanaf 9 ton tot 1,5 miljoen euro. Brockhoff Makelaars verkoopt de huizen, wie belangstelling heeft kan zich bij hen melden.

Tijdens de zomermaanden zijn de laatste voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd op de locatie zoals de aanleg van nutsvoorzieningen en de bouwwegen. “En zo komt Westeinderhage stap voor stap tot leven”, aldus de tekst op de website van woneninwesteinderhage.nl. Dat valt op meerdere manieren in te vullen: meer ‘leven’, lawaai dus, voor omwonenden tijdens de bouw en een volgende stap zal letterlijk meer leven in de brouwerij geven: meer inwoners zodat Kudelstaart richting de 10.000 inwoners gaat.

Tekst en foto: Joke van der Zee

