Uithoorn – September is traditioneel de maand van de Nederlandse kampioenschappen voor jonge atleten. Bij de D- en C-spelen, georganiseerd bij atletiekvereniging AAC in Amsterdam, kwamen meerdere atleten van AKU Uithoorn in actie. Onder wisselende weersomstandigheden werden verschillende aansprekende prestaties geleverd.

Bij de D-spelen behaalde Siem Verlaan de bronzen medaille bij het speerwerpen. In de finale kwam hij tot een persoonlijk record van 32,48 meter, goed voor de derde plaats van Nederland. Ook bij het hordenlopen bereikte Siem de finale, waarin hij met 13,77 seconden als zevende eindigde. Uithoornaar Lars Schouten, lid van AV Startbaan, werd vijfde bij het speerwerpen met 31,84 meter.

Knappe vierde plaats

Jos Bernard liep op de 80 meter sprint naar een knappe vierde plaats in de finale. Zijn tijd van 11,15 seconden was slechts enkele honderdsten verwijderd van het podium. Bij het verspringen werd hij achtste. Voor Jos was het bovendien zijn eerste atletiekseizoen. Rowan van Kempen verbeterde bij het kogelstoten haar persoonlijk record tot 9,88 meter. Ze kwam slechts acht centimeter tekort voor een finaleplaats. Ook bij de C-spelen werden sterke resultaten geboekt. Roel Verlaan behaalde bij het speerwerpen de vierde plaats met een nieuw clubrecord van 47,33 meter. Daarmee is hij momenteel nationaal ranglijstaanvoerder bij de jongens U15.

Luuk van Manen maakte op de 800 meter een sterke comeback na een periode met blessures. Met 2.12,08 minuten verbeterde hij zijn persoonlijk record met ruim tien seconden. Trainingsgenoot Maud van Kessel werd op dezelfde afstand achtste van Nederland in 2.24,88. Bregje Veerhuis kwam uit op de 300 meter en 300 meter horden. Ondanks een sterk seizoen wist zij op beide onderdelen net geen finaleplaats te behalen.

Jonge AKU-atleten sterk bij Nederlandse kampioenschappen. Foto: aangeleverd.