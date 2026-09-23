Hexagon Ensemble schittert in afscheidstournee

Uithoorn – Het Hexagon Ensemble heeft zondagmiddag in De Schutse een indrukwekkend concert gegeven ter opening van het nieuwe culturele seizoen van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU). Met het programma ‘Zoete herinneringen’ nam het gerenommeerde ensemble, dat na 36 jaar stopt, afscheid van zijn publiek.

Het ensemble, bestaande uit pianist Frank Peters en de blazers Wout van den Berg (fluit), Arno van Houtert (klarinet), Marieke Stordiau (fagot), Ron Schaaper (hoorn) en Bram Kreeftmeijer (hobo), liet alle kwaliteiten horen waarvoor het gezelschap bekendstaat: verfijnd samenspel, klankschoonheid en een grote muzikale betrokkenheid.

De middag begon met Mozarts Kwintet KV 452. In dit werk kregen zowel de individuele musici als het ensemble als geheel alle ruimte om te excelleren. De uitvoering kenmerkte zich door een perfecte balans en een vrijwel vanzelfsprekende muzikale eenheid. Vervolgens klonk het Sextet opus 100 van Poulenc. Pianist Frank Peters gaf daarbij een informatieve toelichting op de verwantschap tussen Poulenc en Mozart. De speelse en soms melancholische muziek van de Franse componist werd met zichtbaar enthousiasme en gevoel voor karakter vertolkt.

Toegift

Na de pauze bracht het ensemble het energieke openingsdeel van Rimsky-Korsakovs Kwintet in Bes. Daarna volgden twee bijzondere bewerkingen van Kees Olthuis, voormalig fagottist van het Concertgebouw-orkest. Met fragmenten uit Sjosta-kovitsj’ opera Lady Macbeth uit het district Mtsensk en delen uit Moessorgski’s Schilderijen van een tentoonstelling bewees het ensemble dat deze arrangementen uitstekend werken voor blazersbezetting. Vooral de majestueuze slotklanken van De Poort van Kiev maakten indruk. Als toegift klonk de sfeervolle Romance uit de filmmuziek van Sviridov. Daarmee kwam een einde aan een muzikaal hoogstaande middag, waarin het publiek nog eenmaal kon genieten van de bijzondere kwaliteiten van het Hexagon Ensemble.

Op de foto: Het Hexagon Ensemble schitterde in de afscheidstournee. Foto: aangeleverd.