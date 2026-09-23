Lokale ondernemers pakken podium tijdens voorronde Verkiezing Onderneming van het Jaar

Uithoorn/De Kwakel – Wie zijn of haar onderneming in de schijnwerpers wil zetten, krijgt donderdag 1 oktober alle gelegenheid. In Gasterij De Kwakel aan de Vuurlijn 78 vindt die avond de voorronde plaats van de Verkiezing Onderneming van het Jaar Uithoorn & De Kwakel.

Ook dit jaar zijn veel lokale bedrijven genomineerd. Een groot aantal heeft de nominatie aanvaard en maakt zich op voor een presentatie voor de jury en een zaal vol collega-ondernemers. De voorronde draait daarbij om meer dan alleen het behalen van een finaleplaats. De genomineerden krijgen de kans om te vertellen waar hun onderneming voor staat, wat hen onderscheidt en welke rol zij spelen binnen het lokale ondernemersklimaat.

Voor bezoekers biedt de avond eveneens een kijkje achter de schermen van ondernemend Uithoorn en De Kwakel. De pitches laten zien welke ideeën, ambities en verhalen schuilgaan achter de genomineerde bedrijven. Tegelijkertijd is er volop gelegenheid om andere ondernemers te ontmoeten en contacten te leggen. Aan het einde van de avond wordt bekendgemaakt welke ondernemingen doorgaan naar de finale. Daarmee wordt een eerste belangrijke stap gezet richting de uiteindelijke verkiezing van de Onderneming van het Jaar.

Wie de lokale ondernemers op het podium wil zien en de voorronde wil meemaken, kan tickets bestellen via www.verkiezing-ovhj.nl, ook voor meer informatie.

Op de foto: Wie zijn of haar onderneming in de schijnwerpers wil zetten, krijgt donderdag 1 oktober alle gelegenheid. Foto: aangeleverd.