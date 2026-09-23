Eerste netwerkbijeenkomst CPUK brengt cultureel netwerk samen

Uithoorn/De Kwakel – Zo’n 50 makers, verenigingen en culturele organisaties uit Uithoorn, De Kwakel en omgeving kwamen recentelijk samen in De Verborgen Tuin voor de allereerste netwerkbijeenkomst van Cultuurplatform Uithoorn De Kwakel (CPUK). De burgemeester opende de middag met een korte speech en een gezamenlijke proost. Daarna stond vooral een vraag centraal: wie zijn er allemaal actief binnen het culturele netwerk van Uithoorn en De Kwakel, en wat kunnen we voor elkaar betekenen?

De middag was bewust laagdrempelig en interactief ingericht, met verschillende manieren om elkaar te ontmoeten en kennis te maken. Zo bracht een culturele bingo deelnemers op een speelse manier met elkaar in gesprek. Door op zoek te gaan naar overeenkomsten en nieuwe gezichten, ontstonden al snel nieuwe contacten.

Veel kansen

Soms bleek een mogelijke samenwerking verrassend eenvoudig. De een zoekt een geschikte locatie, terwijl een ander precies zo’n plek kent. De een heeft een idee, de ander beschikt over de kennis of ervaring om dat idee verder te brengen. De bijeenkomst maakte zichtbaar hoeveel verschillende makers, verenigingen, organisaties en initiatieven er binnen Uithoorn en De Kwakel actief zijn. Tegelijkertijd werd duidelijk dat er nog veel kansen liggen om elkaar beter te vinden, kennis te delen en samen nieuwe initiatieven van de grond te krijgen.

De reacties op de middag waren positief. Voor CPUK was de bijeenkomst dan ook een waardevol eerste moment om het culturele netwerk beter te leren kennen en te horen waar behoefte aan is. De opgehaalde ideeën, vragen en behoeften vormen de basis voor de verdere program-mering van CPUK. In 2027 wil het platform onder meer inzetten op activiteiten rondom kennisdeling, ondersteuning en ontmoeting, zodat het culturele netwerk in Uithoorn en De Kwakel zich verder kan verbinden en versterken.

Op de foto: De eerste netwerkbijeenkomst CPUK bracht een cultureel netwerk samen. Foto: aangeleverd.