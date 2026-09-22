Veel deelnemers en kijkers bij Verhoef Boten Toertocht

Aalsmeer – In de week voorafgaand aan de Verhoef Boten Toertocht heeft de organisatie zich gebogen over het weerbericht, wel varen of niet? De verschillende weerapps werden naast elkaar gelegd en uiteindelijk is besloten om de Toertocht toch te gaan varen. Het was zondagmiddag 20 september rond 13.00 uur een drukte van belang in de Ringvaart, ter hoogte van Aalsmeerderdijk 237. Een grote variëteit aan Verhoefboten waren van heinde en ver gekomen om de zevende Verhoef Boten Toertocht mee te maken. Velen hadden hun boot opgepoetst en er wapperden Verhoef vlaggetjes aan de mastjes. Sommige boten waren zelfs voorzien van bloemen, die op de voorplecht lagen. Op de Verhoefkade was er een koffiecorner met koffie, thee en wat lekkers voor alle deelnemers. Nadat iedereen er was klonk het startsein om 14.00 uur en vertrok een bonte stoet aan boten met voorop de aluminium bok met de Verhoefbanner. Hoe leuk om langs de kant ook allerlei belangstellenden te zien die genoten van alle typen boten die voorbijkwamen.

Bij het Starteiland werd afgemeerd en konden de deelnemers onder het genot van een hapje en drankje en een zonnetje een kijkje nemen in ieders boot. Na het Welkomstwoord door Naomi en Roderick ontstonden er veel gesprekken en zijn allerlei vragen gesteld. Het was naast een gezellige ook interessante middag voor vele deelnemers. Aan het eind van de middag vertrokken de eerste boten weer naar huis. De zevende Verhoef Boten Toertocht zat erop.

Volgend jaar wordt de achtste editie gevaren op zondag 19 september. Noteer de datum, vaar mee of kom kijken, iedereen is van harte welkom.

Foto: Verhoef boten in de Ringvaart tijdens 7e Toertocht (aangeleverd).