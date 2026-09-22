Samenwerking Harmonie en Flora tijdens Ride for the Roses

Aalsmeer – Op zondag 27 september klinkt er tussen 11.15 en 12.30 uur niet alleen het geluid van aankomende fietsers op de rustplaats bij Poldersport in De Kwakel, maar ook een bijzonder muzikaal samenspel. Fanfarekorps Flora en Aalsmeers Harmonie slaan net als in 2025 opnieuw de handen ineen en vormen één gezamenlijk orkest. Een fanfare is rijk aan koperblazers en saxofoons, terwijl de harmonie juist beken staat om haar brede bezetting met houtblazers zoals klarinetten, fluiten en hobo’s. Door deze twee orkestvormen te combineren ontstaat een unieke, volle en kleurrijke klank die niet vaak te horen is.

Ride for the Roses is een sportief evenement (fietsen en wandelen) dat mensen verbindt in de strijd tegen kanker. Muziek speelt daarbij een belangrijke rol, het geeft energie, troost en een glimlach aan deelnemers die onderweg even op adem komen. Het samengestelde orkest zorgt precies voor die sfeer op de rustplaats bij Poldersport, waar de fietsers een korte pauze houden.

De muzikanten hebben de afgelopen weken gerepeteerd om hun geluiden naadloos op elkaar af te stemmen en Michiel de Boer is voor deze gelegenheid de dirigent. Het orkest speelt lichte energieke muziekstukken die de fietsers een extra duwtje in de rug geven. De muzikanten dragen zo, op hun eigen manier bij aan het doel van Ride for the Roses; aandacht, steun en middelen voor de strijd tegen kanker.

Nieuwe leden

Zowel Muziekvereniging Flora als Aalsmeers Harmonie staan open voor nieuwe leden. De repetities van Flora zijn op maandag vanaf 19.45 uur in het clubgebouw aan de Wim Kandreef te Kudelstaart en Aalsmeerse Harmonie repeteert op dinsdag vanaf 19.45 uur in het Baken aan de Sportlaan 86.

Foto: Buiten oefenen voor optreden tijdens Ride for the Roses (aangeleverd).