Thamen Heren 3 overtuigend kampioen

Uithoorn – Het derde herenteam van Thamen Honkbal heeft zondag het kampioenschap in de 5e klasse E definitief veiliggesteld. In de wedstrijd tegen Adegeest MH-1 lieten de Uithoornse honkballers er geen twijfel over bestaan wie de sterkste was.

Na zes innings stond er een overtuigende 12-2 overwinning op het scorebord. Met nog twee wedstrijden te spelen is Thamen niet meer in te halen en mogen de heren zich officieel kampioen noemen. Een prachtige beloning voor een sterk en constant seizoen.

Japanse expats

Het team kent bovendien al jarenlang een bijzonder internationaal karakter. Een deel van de selectie bestaat uit Japanse expats die in Nederland wonen en werken. Zij vormen al geruime tijd een vaste en waardevolle groep binnen Heren 3. Samen met de Nederlandse spelers zorgt dit voor een mooie mix van verschillende achtergronden en honkbalervaringen. Ondanks de internationale samenstelling vormt het team al jaren een hechte groep, zowel binnen als buiten het veld.

150 runs gescoord

De cijfers spreken ondertussen boekdelen. Thamen heeft tot nu toe maar liefst 150 runs gescoord, tegenover slechts 44 runs tegen. Daarmee heeft het team een indrukwekkend runverschil opgebouwd. De combinatie van een productieve aanval en een sterke verdediging vormde een belangrijke basis voor het kampioenschap.

Hoewel de titel inmiddels binnen is, zijn de honkballers nog niet klaar. Op zondag 27 september speelt Thamen Heren 3 een uitwedstrijd tegen Amsterdam Capitals MH-2. De laatste wedstrijd van het seizoen staat gepland woensdag 7 oktober om 20.00 uur, uit tegen DSS MH-4.

Een deel van de selectie bestaat uit Japanse expats die in Nederland wonen en werken. Foto: aangeleverd.