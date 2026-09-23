Fotoworkshop De Ronde Venen op safari in Noordwijk

De Ronde Venen/Noordwijk – Wat gebeurt er allemaal op het strand? Met die vraag gingen negen fotografen van Fotoworkshop De Ronde Venen op pad voor een fotogenieke dag in Noordwijk. Theo, Jan, Marrie, Jolanda, Willy, Hans, Lida, Wendy en Wilco kregen de opdracht om te fotograferen wat er is en wat er gebeurt op het strand.

Vanaf parkeerplaats Langerveldslag begon een wandeltocht van ongeveer zeven kilometer door de duinen richting zee. Hoewel de fotografen hoopten op een ontmoeting met een hert, lieten de dieren zich niet zien. Er was echter genoeg te fotograferen. Iedereen ging op zoek naar bijzondere beelden en onderwerpen.

Na een korte pauze met een boterham en koffie ging het richting strand. Daar speelde de stevige wind een belangrijke rol. Niet alleen zorgde die voor fraaie omstandigheden, maar ook voor enkele onverwachte momenten. Zo ging een matje er plotseling vandoor en dreigde een klepje van een camera weg te waaien. Dankzij oplettende voorbijgangers en snel handelen liep alles goed af.

Volop activiteit

Op het strand was volop activiteit. Wandelaars met honden, mountainbikers en kitesurfers boden de fotografen uiteenlopende onderwerpen. Vooral de kitesurfers trokken de aandacht met spectaculaire sprongen boven het water. Van kleine details in het zand tot actie op zee: iedereen legde de omgeving op zijn eigen manier vast. Na afloop keerde de groep moe maar voldaan huiswaarts. De gemaakte foto’s worden binnenkort tijdens een clubavond tentoongesteld, zodat de deelnemers elkaars kijk op het strand kunnen bewonderen.

Fotoworkshop DRV staat open voor nieuwe deelnemers. De eerstvolgende clubavond is maandag 12 oktober. Na de pauze staat zwart-witfotografie centraal. Aanmelden is niet verplicht. Liefhebbers van fotografie kunnen gewoon aansluiten. Meer informatie: www.fotoworkshopdrv.nl.

Op de foto: Fotoworkshop DRV op safari in Noordwijk. Foto: aangeleverd.