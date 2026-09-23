De Kwakel – Zondag 27 september klinkt tussen 11.15 en 12.30 uur niet alleen het geluid van aankomende fietsers op de rustplaats bij Poldersport in De Kwakel, maar ook een bijzonder muzikaal samenspel, Ride voor the Roses. Muziekvereniging Flora uit Aalsmeer, een fanfare, en Aalsmeers Harmonie, een harmonie, slaan net als in 2025 opnieuw de handen ineen en vormen een gezamenlijk orkest.

Een fanfare is rijk aan koperblazers en saxofoons, terwijl de harmonie juist bekendstaat om haar brede bezetting met houtblazers zoals klarinetten, fluiten en hobo’s. Door deze twee orkestvormen te combineren ontstaat een unieke, volle en kleurrijke klank die je niet vaak hoort.

Ride for the Roses staat bekend als een evenement dat mensen verbindt in de strijd tegen kanker. Muziek speelt daarbij een belangrijke rol, het geeft energie, troost en een glimlach aan deelnemers die onderweg even op adem komen. Het samengestelde orkest zorgt precies voor die sfeer op de rustplaats bij Poldersport, waar de fietsers een korte pauze houden.

De muzikanten hebben de afgelopen weken gerepeteerd om hun geluiden naadloos op elkaar af te stemmen en Michiel de Boer is voor deze gelegenheid de dirigent. Het orkest speelt lichte energieke muziekstukken die de fietsers een extra duwtje in de rug geven. De muzikanten dragen zo op hun eigen manier bij aan het doel van Ride for the Roses; aandacht, steun en middelen voor de strijd tegen kanker.

Op de foto: Ride for the Roses bij Poldersport in De Kwakel. Foto: aangeleverd.