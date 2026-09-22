KDO handbalt in het donker

De Kwakel – De afdeling handbal van KDO heeft donderdag 17 september een Glow in the Dark competitie georganiseerd. Hiermee is officieel de viering van het 75-jarig jubileum van de vereniging van start gegaan.

Handballen in het donker, hoe gaat dat in zijn werk? Om te beginnen werd de verlichting in de grote sportzaal van KDO uitgeschakeld. Vervolgens werden tenues, belijning, doelen en ballen voorzien van verlicht en fluorescerend materiaal. Na het fluitsignaal ontwikkelde zich zo voor toeschouwers en spelers een schouwspel, dat in alle opzichten feeëriek en magisch aandeed.

Aan Glow in the Dark deden handbalspelers mee uit alle leeftijdscategorieën, van kabouters tot en met senioren. “Wij zijn er trots op dat we de gehele afdeling kunnen betrekken bij het jubileum en de activiteiten. Na afloop was er voor iedereen taart”, zegt bestuurslid Femke de Jong.

Zaterdag 21 augustus 2027 is het precies 75 jaar geleden, dat KDO-handbal werd opgericht. Met het Glow in the Dark-toernooi is het startsein van de festiviteiten gegeven, die bijna een jaar zullen duren. Maar er staat natuurlijk nog veel meer op het programma. Op dit moment verkopen de jeugdleden loten voor de Grote Clubactie. Uit de opbrengsten zullen evenementen worden gefinancierd, die allemaal in het teken staan van het jubileum. Ook oud-leden zullen worden uitgenodigd om herinneringen op te halen tijdens de grote jubileumdag.

Glow in the Dark. Foto: aangeleverd.