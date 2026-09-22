Aalsmeerse Brandweer Vereniging 75 jaar

Aalsmeer – De Aalsmeerse Brandweer Vereniging (ABV) bestaat dit jaar 75 jaar! Ter ere van dit jubileum wordt op zaterdag 17 oktober een reünie georganiseerd voor (oud) leden in de kazerne aan de Zwarteweg 77. De inloop is vanaf 15.00 uur en de samenkomst duurt tot 18.00 uur. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen mooie herinneringen opgehaald worden.

Aan leden en oud-leden wordt gevraagd zich vooraf in te schrijven voor deze vast heel gezellige middag In verband met de inkoop. Aanmelden kan per mail: anko.thijssen@brandweeraa.nl

