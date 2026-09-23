Handen uit de mouwen voor een schone buurt

Uithoorn/De Kwakel – Afgelopen weekend stak Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel in het kader van World Cleanup Day de handen uit de mouwen rond de flats aan de Europarei. Daar werd zwerfafval opgeruimd om de buurt weer een stukje schoner te maken. In een uurtje tijd kun je met een paar mensen al verrassend veel afval verzamelen. “Hopelijk inspireert dat meer inwoners om af en toe samen hun eigen straat, buurt of wijk een stukje schoner te maken”, klinkt het.

Niet iedereen weet dat een zwerfafvalactie kan worden aangemeld via de website van de gemeente Uithoorn. De gemeente stelt materialen beschikbaar die geleend kunnen worden om afval op te ruimen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een bakfiets om het verzamelde afval mee te nemen.

Bij het aanmelden van een actie kan met de gemeente worden afgesproken hoe het ingezamelde zwerfafval wordt afgevoerd. Wie regelmatig zwerfafval opruimt, kan ook een e-mail naar de gemeente sturen met het verzoek om een afvalpas voor het wegbrengen van het verzamelde zwerfafval.

Op de foto: Een uurtje aan de slag met de buren kan een (afval)hoop verschil maken voor de buurt. Foto: aangeleverd.