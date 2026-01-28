De Ronde Venen – Voor veel kanopoloërs liggen de meeste wedstrijden achter hen na de zomerperiode. Daarom waren de recentelijk gehouden wedstrijden in het zwembad vanAlphen aan den Rijn een welkom moment voor de spelers van Kanovereniging De Ronde Venen (KVDRV) om het wedstrijdritme weer op te pakken.

De onderlinge krachtsverhoudingen tijdens de wedstrijden lagen dicht bij elkaar. KVDRV wist een aantal wedstrijden nipt in haar voordeel te beslissen, maar moest in andere duels het onderspit delven. Verdedigend stond de formatie uit De Ronde Venen over het algemeen goed, al bleken sommige tegenstanders over een scherp schot te beschikken, wat resulteerde in enkele tegendoelpunten. Met twee overwinningen en twee nederlagen kijkt KVDRV tevreden terug op een sportieve dag.

Op de foto: KVDRV liet zich zien in Alphen aan den Rijn. Foto: aangeleverd.