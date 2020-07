Kunstenaars achter de (corona) schermen: Miep Maarse

Aalsmeer – Het opvallende huis van beeldhouwster Miep Maarse ligt wat in de luwte, toch zal iedere fietser die voorbij komt even het hoofd naar rechts of links buigen om naar de bijzonder aangelegde tuin te kijken en de daarbij door haar gemaakte beelden. Architect Duiker ontwierp en bouwde het huis – dat inmiddels een monumentenstatus heeft – samen met architect B. Bijvoet in 1925. Om hem in ere te houden, is de deurknop een bronzen nijlpaardje dat een sierlijke duik maakt. Wie Miep Maarse zegt denkt aan haar nijlpaarden, olifanten, giraffen en beren. ‘Lichtvoetige zwaartekracht’, valt er in één van haar boeken te lezen.

Ook aan Miep werden per mail een aantal vragen gesteld hoe zij de corona periode heeft ervaren. “Kom maar langs, er is hier genoeg ruimte.” Het is een buitenkansje om een kijkje te kunnen nemen in haar atelier, waar de indrukwekkende geschiedenis van haar kunstzinnige loopbaan aan het oog voorbij trekt.

Getroffen door corona

Binnenblijven is niet iets waar de bezige bij Miep Maarse blij van wordt, maar nadat bij haar corona was vastgesteld kon dat niet anders. Wie op bezoek kwam, moest daarna veertien dagen in quarantaine. “Deze periode heeft veel teweeggebracht. Ik miste mijn museum- en filmclub. Het geplande reisje, samen met mijn zoon, naar St. Petersburg ging niet door, geen tentoonstellingen en internationale beurzen, geen beeldentuinen.” Daarnaast waren er ook de zorgen voor haar zonen, allebei als ZZP’er als editor en scenarioschrijver werkzaam in de filmindustrie. Ook bij hen lag alles stil. “Zelf heb ik wel wat ideeën en ontwerpen gemaakt, maar het kost mij moeite om op gang te komen. Hoewel ik vind dat het wel zolangzamerhand tijd wordt.”

Het Oude Raadhuis

Niet alleen het maken van beelden staat op een laag pitje, ook het werk in het Oude Raadhuis waar Miep, samen met Jessica Wijsenbeek, Heleen van Haaften en Annemiek Rozenberg voor de tentoonstellingen zorgt, ligt stil. “De ruimte is te beperkt om de anderhalve meter samenleving te handhaven.” Voorlopig is het Oude Raadhuis wat tentoonstellingen betreft tot januari 2021 gesloten. Er worden wel wat on-line activiteiten georganiseerd en sinds kort zijn er ook concerten te beluisteren.

Bronsgieters

Toch is het niet allemaal kommer en kwel, want de verkoop bij de Kunstsalon in Utrecht gaat gewoon door. Ook het contact met de Griekse bronsgieter Theodore Papadopoulos werkt perfect. Gieterij TEP is gevestigd in Athene en heeft alle mallen. Eén telefoontje is voldoende. Hoewel de meeste beeldhouwers een haat – liefde verhouding hebben met hun bronsgieter is daar tussen Miep en Theodore geen sprake van. In de grote beelden met de prachtige gladde huid is geen enkele oneffenheid te vinden. Voor de kleine beelden wordt dichter bij huis gebleven. Atelier 80 in het Brabantse Dreumel levert eveneens prachtig zorgvuldig gegoten beelden.

Tuin en vijvers

Binnenshuis is onmiskenbaar de wereld van de beeldhouwster zichtbaar, waar je ook kijkt overal staan – smaakvol gearrangeerd – de beelden. Zij bezitten allen humor, tederheid, schoonheid en kracht met een hoge aaibaarheidsfactor. Buitenshuis is het de fraai aangelegde tuin met de vijvers waar de grote fontein-beelden prachtig tot hun recht komen een blikvanger. “Het is en mooi strak ontwerp geworden, er is door professionals goed met mij meegedacht en mijn wensen zijn ook wat betreft de vijvers helemaal naar mijn zin uitgevoerd.” Bij het weggaan zie ik in de weelderig wilde bloementuin de vlinders en bijen een heerlijk leven hebben. Het is allemaal schoonheid dat de klok slaat.

Janna van Zon