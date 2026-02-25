Kristallen Film voor ‘Hoop in de Hoep’

Regio – De documentaire ‘Hoop in de Hoep’ over het natuurgebied in Amstelland heeft de Kristallen Film-status behaald. Filmmaker Pim Giel maakte samen met zijn vrouw en zoons de documentaire over de Ronde Hoep; één van de grootste ontoegankelijke gebieden van Nederland onder de rook van Amsterdam. Met het behalen van 10.000 bioscoopbezoekers kreeg filmmaker Pim Giel en filmprogrammeur Diny Bonestroo de tweede Kristallen Film van dit jaar uitgereikt in Amsterdam. De Kristallen Film is een initiatief van het Nederlands Film Festival met ondersteuning door het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

De Ronde Hoep was ooit een veenbos en is inmiddels een open weidegebied, dat met name geschikt is voor vogels. Filmmaker Pim Giel, die pal naast de Hoep woont, besloot er een documentaire aan te wijden. Samen met zijn vrouw en zoons, allen filmmakers, maakten ze een jaar lang opnames. In de documentaire over de Ronde Hoep zijn de vogels en mensen nadrukkelijk in beeld. De boer, fauna-expert, boswachter, vogelaar en de recreant – ze hebben allemaal een bijzondere band met dit historische veenweidegebied.

De documentaire is geregisseerd en geproduceerd door Pim Giel, in nauwe samenwerking met zijn vrouw Chantal Giel en zonen Maxime en Sacha. Pim Giel en filmprogrammeur Diny Bonestroo hebben de film op de kaart gezet in Nederland. ‘Hoop in de Hoep’ werd uitgebracht door distributeur Cinema Delicatessen in tien filmtheaters en groeide uit tot een release in 44 filmtheaters.

Op de foto: De documentaire ‘Hoop in de Hoep’ trok meer dan 10.000 bezoekers. Foto: aangeleverd.