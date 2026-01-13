Koninklijke onderscheiding Willem Jan Ruizendaal en Astrid Wintershoven

Abcoude – Willem Jan Ruizendaal en Astrid Wintershoven uit Abcoude hebben zondag 11 januari een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met name vanwege hun inzet voor de realisatie van Het Sporthuis Abcoude. Willem Jan Ruizendaal en Astrid Wintershoven kregen hun onderscheiding opgespeld door burgemeester Rosan Kocken tijdens een bijeenkomst, waarbij werd stilgestaan dat Het Sporthuis vijf jaar bestaat.

Willem Jan Ruizendaal zet zich al ruim 20 jaar met veel energie in voor de sport in Abcoude. Van 2003 tot 2021 was hij penningmeester van de Stichting Abcoude Sport. Daar verzorgde hij onder meer de administratie, de jaarrekening, het beheer van debiteuren en crediteuren. Ook begeleidde hij de verkoop van de Kees Bonzaal. Daarnaast is hij sinds 2008 penningmeester van de Gymnastiekvereniging Abcoude. Behalve het regelen van de financiën speelt hij bij de vereniging ook een actieve rol in de organisatie van allerlei activiteiten en helpt hij vaak mee als begeleider. Sinds 2016 is hij behalve penningmeester ook voorzitter van de gymnastiekvereniging. Naast zijn werk voor de gymnastiekvereniging is hij sinds 2013 ook betrokken bij Wereldwinkel Abcoude.

Vanaf 2021 is Willem Jan Ruizendaal penningsmeester bij Het Sporthuis Abcoude. Hij stond aan de basis van de eerste businesscase voor een nieuw Sporthuis en droeg daarmee bij aan het plan, waarmee de gemeenteraad in 2017 instemde. Jarenlang heeft hij zich vol energie ingezet voor de realisatie van Het Sporthuis en dat doet hij nog steeds. Behalve penningmeester ondersteunt hij ook bij andere activiteiten in en om Het Sporthuis.

Bestuurslid en actievoerder

Astrid Winterhoven was van 2007 tot 2013 bestuurslid van Badminton Abcoude en heeft voor de vereniging veel betekend bij het opzetten, het laten groeien en het begeleiden van de jeugdafdeling. Zonder haar inzet zou de jeugdafdeling niet hebben bestaan. Vanaf 2011 heeft zij meerdere jaren succesvol actiegevoerd om zwembad Het Meerbad langer open te houden. Uit deze actiegroep is de stichting ontstaan die Het Sporthuis Abcoude heeft geïnitieerd en gerealiseerd. Zij hield zich vooral bezig met de communicatie en was de drijvende kracht achter het organiseren van bewonersbijeenkomsten en aanwezigheid bij evenementen. Haar inzet leidde ertoe dat Het Meerbad een aantal jaren langer openbleef. Vanaf 2014 was zij een van de drijvende krachten achter de Stichting Zwembad Abcoude en betrokken bij het burgerinitiatief dat leidde tot Het Sporthuis Abcoude. Astrid zorgde ervoor, dat de inwoners van Abcoude altijd op de hoogte bleven van de voortgang van de bouw. Sinds de opening is zij bestuurslid van Het Sporthuis en verantwoordelijk voor de communicatie.

Willem Jan Ruizendaal en Astrid Wintershoven tonen hun zojuist door burgemeester Rosan Kocken opgespelde koninklijke onderscheiding. Foto: aangeleverd.