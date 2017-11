Konijnen en kippen in Wellantcollege

Aalsmeer – Altijd al iets gehad met konijnen, cavia’s, sierduiven of (kriel)kippen? Dan is de tentoonstelling van de Aalsmeerse Konijnen- en Pluimvee-vrienden dit weekend zeker de moeite waard! Op de tentoonstelling komen fokkers van verschillende konijnen- en pluimveerassen bij elkaar.

Er is een grote diversiteit aan rassen en kleuren te zien. Fokkers van deze diergroepen zijn het hele jaar met hun dieren bezig. Het is een echte schoonheidswedstrijd. Leerlingen van het Wellantcollege verzorgen de dieren en helpen bij de organisatie van dit evenement.

De tentoonstelling wordt officieel geopend op donderdag 9 november om 19.00 uur en bezoekers zijn welkom tot 21.00 uur. Op vrijdag 10 november is de beurs te bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 11 november van 10.00 tot 15.00 uur. De toegang is gratis. De tentoonstelling vind plaats in het Wellantcollege MBO aan de Linnaeuslaan 2.